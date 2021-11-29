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Mau News: विवाहिता की हत्या के तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
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Police have taken three suspects into custody and are questioning them in connection with the murder of a married woman.
मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के डेराघाट भिखारीपुर गांव में अस्का चौहान (21) की हत्या के आरोप में पुलिस ने रविवार को तीन लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। पति की तलाश की जा रही है। एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि शनिवार की सुबह अस्का चौहान का शव कमरे में फंदे से लटका मिला था।
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सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। आजमगढ़ थाना कोतवाली के सिकरौरा गांव निवासी पिता दुक्खी चौहान की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार की दोपहर को ही दहेज हत्या के आरोप पति हरिश्चंद्र चौहान, ससुर सुरेश, सास ससुम, चाचा ससुर दिनेश, ननद प्रियंका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। घटना के बाद से ही पति फरार है।
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पुलिस सास, ससुर और चाचा ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया कि अस्का चौहान कंटेंट क्रिएटर थी। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम पर हुई थी। परिजनों की सहमति से 07 मई 2026 को दोनों की शादी हुई थी। पिता ने आरोप लगाया कि बाइक और 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। विदाई से पहले पति से फोन पर कई बार विवाद हुआ था। संवाद
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