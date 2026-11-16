पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल कराने के लिए घर-घर संपर्क करें : रामविलास

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विधायक ने कहा कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता सूची का गहन परीक्षण होगा।उनके अनुसार, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 हजार पात्र मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर फॉर्म-6 भरवाने और बीएलओ से समन्वय स्थापित कर नाम जुड़वाने में मदद करें। एक भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित नहीं होना चाहिए।बैठक में विधायक ने सपा के पीडीए नारे पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की योजनाओं को गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों तक पहुंचने का दावा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने और विपक्ष के भ्रम को दूर करने की अपील की।इस दौरान शिवानंद मल्ल, प्रेमभूषण पांडेय, राजीव कुमार मल्ल, मनोज राजभर, संजय चौहान, जगजीवन चौहान, राजीव चौहान और उदय चौहान सहित बड़ी संख्या में प्रधान, बीडीसी सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।