{"_id":"6a9ee1ef8a1399d6420ae6cc","slug":"video-wrestlers-displayed-their-prowess-at-nandgaon-dangal-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नंदगांव दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के नंदगांव में कामां रोड पर आयोजित नंदगांव कुश्ती दंगल में देशभर से आए पहलवानों ने अखाड़े में अपने दमखम का प्रदर्शन किया। दंगल में कई रोमांचक मुकाबले हुए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। दंगल की प्रमुख कुश्ती संजय पहलवान औरंगाबाद और हरिओम पहलवान लोहरवरी के बीच एक लाख रुपये की हुई। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी और मुकाबले में जमकर जोर आजमाइश की। वहीं भारत पहलवान गांगोली और युधिष्ठिर पहलवान घोड़ी के बीच 51 हजार रुपये की कुश्ती हुई, जो बराबरी पर छूटी। सौरभ साचोली और श्यामवीर आगरा के बीच एक लाख रुपये से अधिक की कुश्ती भी बराबर रही। दोनों मुकाबलों में पहलवानों ने बेहतरीन दांव-पेंच दिखाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। दंगल में काजल गिड़ोह ने 31 हजार रुपये की कुश्ती अपने नाम की। इसके अलावा नकुल और भोला पहलवान नंदगांव ने भी 31 हजार रुपये की कुश्ती जीतकर अपना परचम लहराया। दंगल के दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण और पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने अखाड़े में पहुंचकर पहलवानों के हाथ मिलवाए और उनका उत्साहवर्धन किया।

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