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VIDEO: सीएम योगी के स्वागत को तैयार वृंदावन...पवन हंस हेलीपैड पर नफीरी और ढोल-नगाड़ों से होगा भव्य स्वागत, पुलिस-प्रशासन मुस्तैद

Dhirendra Singh

Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वृंदावन पहुंचने से पहले पवन हंस हेलीपैड पर स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नफीरी और ढोल-नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत होगा, वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस-प्रशासन का अमला तैनात है। ... और पढ़ें

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