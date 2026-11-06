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VIDEO: गोवर्धन तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय के उद्घाटन पर भिड़े भाजपा कार्यकर्ता और वकील, धक्के देकर निकाला बाहर
मथुरा। गोवर्धन तहसील परिसर में उस समय हलचल मच गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए उन्हें तहसील परिसर से बाहर निकाल दिया।गोवर्धन तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को अधिवक्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बीच अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तहसील परिसर से बाहर निकाल दिया।
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