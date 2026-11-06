दिवाली बाजार: मथुरा में छाई रौनक, जमकर बिक रहीं लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां; जानें क्या है कीमत

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शहर के होलीगेट, चौक बाजार, छत्ता बाजार, विश्राम बाजार और कृष्णानगर में दीपावली की रौनक दिखाई देने लगी है। बाजारों में लक्ष्मी-गणेश की आकर्षक मूर्तियां ग्राहकों को लुभा रही हैं। दुकानदारों के अनुसार, मूर्तियां 100 से 1000 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।मिट्टी के सजावटी दीपक और रंग-बिरंगे दीयों की भी खूब मांग है। बाजार में पारंपरिक दीयों के साथ सजावटी दीपक भी उपलब्ध हैं। घरों को आकर्षक बनाने के लिए लोग विभिन्न तरह के सजावटी सामान खरीद रहे हैं। दीपावली नजदीक आने के साथ बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी और तेज होगी। त्योहार के चलते बाजारों में रौनक बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं।