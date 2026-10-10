{"_id":"6aca2d1b0394ac6b110db95f","slug":"video-six-complaints-were-received-during-the-thana-samadhan-diwas-police-station-grievance-redressal-day-and-two-were-resolved-on-the-spot-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: थाना समाधान दिवस में छह शिकायतें मिलीं, दो का मौके पर निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: थाना समाधान दिवस में छह शिकायतें मिलीं, दो का मौके पर निस्तारण
मथुरा के थाना मांट में शनिवार को एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें जमीन और चकरोड से संबंधित छह शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार ने अधिकारियों को शेष शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान एसडीएम चंद्र भूषण सिंह, सीओ अमरनाथ यादव, थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।