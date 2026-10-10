VIDEO: थाना समाधान दिवस में छह शिकायतें मिलीं, दो का मौके पर निस्तारण

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मथुरा के थाना मांट में शनिवार को एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसमें जमीन और चकरोड से संबंधित छह शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार ने अधिकारियों को शेष शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान एसडीएम चंद्र भूषण सिंह, सीओ अमरनाथ यादव, थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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