VIDEO: थाना दिवस में आईं सात शिकायतें, दो का मौके पर निस्तारण

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मथुरा के थाना मांट में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जमीन और चकरोड से संबंधित सात शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मांट थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का जल्द ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से समाधान कराया जाएगा। इस मौके पर क्राइम निरीक्षक संजीव कुमार, एसआई अवधेश कुमार, मलखान सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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