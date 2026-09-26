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VIDEO: डीएलएड परीक्षा में विज्ञान और गणित ने बढ़ाई मुश्किल, सामाजिक अध्ययन ने दी राहत
मथुरा में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन की परीक्षाओं ने अभ्यर्थियों की कड़ी परीक्षा ली, जहां ओवरऑल स्तर ईजी टू मॉडरेट रहने के बावजूद नए और बदले हुए प्रश्न पैटर्न ने छात्रों को खासा चौंकाया। सुबह की पहली पाली में आयोजित विज्ञान का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट श्रेणी का रहा, जिसमें पारंपरिक सवालों के बजाय नए और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए, जिससे परीक्षार्थियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं, दोपहर की पाली में हुए गणित के पेपर में अत्यधिक कैलकुलेटिव और लंबे सवालों ने परेशान किया, जबकि इसके विपरीत शाम की तीसरी पाली में संपन्न सामाजिक अध्ययन का पेपर अपेक्षाकृत काफी सरल और संतुलित रहा, जिससे दिनभर के तनाव के बाद छात्रों को बड़ी राहत मिली। डायट के हिमांशु रावत ने बताया कि विज्ञान में 3142, गणित में 3457 और सामाजिक अध्ययन में 2965 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि तीनों पालियों की कुल परीक्षा में 341 छात्र गैर-हाजिर रहे। परीक्षार्थी दीपक चौधरी ने बताया कि गणित के पेपर में लंबी कैलकुलेशन और विज्ञान के बदले हुए पैटर्न ने परेशान किया, वहीं रोहित यादव ने कहा कि इस बार विज्ञान में काफी नए और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए थे।
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