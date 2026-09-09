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VIDEO: आतिशबाजी के गोदामों पर सुरक्षा इंतजाम परखे, एसडीएम ने किया निरीक्षण
मथुरा के कोसीकलां में बुधवार को एसडीएम अखिलेश कुमार ने पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में स्थित तीन आतिशबाजी के गोदामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाइसेंस, गोदाम में उपलब्ध स्टॉक और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। सभी लाइसेंस वैध मिले। एसडीएम ने आतिशबाजी बेचने वालों को निमयों, सुरक्षा मानकों के तहत आतिशबाजी की बिक्री करने के निर्देश दिए। दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम अखिलेश कुमार आतिशबाजी के गोदाम पर पहुंचे। यहां लाइसेंस वैध मिले। इसके बाद अधिकारियों ने गोदाम का निरीक्षण कर स्टॉक का मिलान किया। अग्निशमन सुरक्षा, गोदाम की स्थिति, आने-जाने के रास्ते और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी देखा गया। अग्निशमन यंत्र भी देखे गए। निर्देश दिए कि आतिशबाजी गोदाम के आसपास माचिस आदि न जलाएं। अग्निशमन यंत्र व पानी की व्यवस्था रखें। एसडीएम ने बुधवार को सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही सुविधाओं तथा साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल के भवन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कर्मचारियों को निर्देश दिए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गिरेंद्रपाल सिंह को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया।
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