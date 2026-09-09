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वृंदावन पहुंचीं हनुमान अंश की निर्माता: अनुप्रिया नागर को रामायणी सम्मान, संत प्रेमानंद के भी किए दर्शन

Wed, 09 Sep 2026 06:15 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 09 Sep 2026 06:15 PM IST
सार

फिल्म हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर वृंदावन पहुंचीं। यहां उन्हें रामायणी सम्मान से सम्मानित किया गया। वृंदावन यात्रा के दाैरान अनुप्रिया ने संत प्रेमानंद के भी दर्शन किए।

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Anupriya Nagar producer of film Hanuman Ansh receives Ramayani Samman and seeks blessings from Sant Premanand
वृंदावन पहुंचीं फिल्म हनुमान अंश की निर्माता। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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धर्मनगरी वृंदावन में बुधवार को मशहूर फिल्म ‘हनुमान अंश’ की 21 वर्षीय युवा निर्माता अनुप्रिया नागर को रामायणी सम्मान से सम्मानित किया गया। रामायणी रिसर्च काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में ब्रज के प्रमुख संतों ने अनुप्रिया को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और आशीर्वाद दिया।

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सम्मान समारोह से पहले अनुप्रिया नागर ने अपने परिवार के साथ प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए अनुप्रिया नागर ने बताया कि बाबा नीब करौरी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ का निर्माण करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये के सीमित बजट में किया गया है। उन्होंने फिल्म को मिली सफलता का श्रेय बाबा नीब करौरी महाराज के आशीर्वाद को दिया। 

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अनुप्रिया नागर ने कहा कि वह भविष्य में भी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और धर्म से जुड़े विषयों पर फिल्में बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी इस सोच की कार्यक्रम में मौजूद संतों ने सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

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