VIDEO: पेंचक सिलाट फेडरेशन कप में ऋषि शर्मा ने जीता कांस्य

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लद्दाख के लेह स्थित एनडीएस इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 10वें पेंचक सिलाट फेडरेशन कप 2026-27 में मथुरा के ऋषि शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। 19 से 21 सितंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऋषि ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। ऋषि शर्मा ने वरिष्ठ वर्ग के 90 किलोग्राम भारवर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच मुकाबला करते हुए ऋषि ने अपनी खेल प्रतिभा और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर उन्होंने मथुरा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन किया।

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