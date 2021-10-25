Mathura News: श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालु महिला की तबीयत बिगड़ी

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हरदोई से 60 श्रद्धालुओं का दल सोमवार सुबह बस से वृंदावन पहुंचा। यहां पानी गांव संपर्क मार्ग पर उनकी बस रुकी। यहां से सभी श्रद्धालु ई-रिक्शा से श्रीबांकेबिहारी के दर्शन करने पहुंचे। इस दल में सवायजपुर निवासी आनंद प्रसाद और उनकी पत्नी बितोली देवी (60) भी शामिल थीं। मंदिर में दर्शन के बाद निकास द्वार से वह बाहर निकलते ही भीड़ में बितोली देवी की तबीयत खराब हो गई। घबराहट के साथ चक्कर आने पर वह गिर पड़ीं। साथ चल रहे पति आनंद कुमार ने उन्हें संभाला। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय में र्भी कराया गया है। पति आनंद प्रसाद ने बताया कि पत्नी की हालत में सुधार होने पर वह घर ले जाएंगे।

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वृंदावन। ब्रज दर्शन करने के लिए हरदोई से पति के साथ आई महिला श्रद्धालु की श्रीबांकेबिहारी मंदिर के बाहर तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।