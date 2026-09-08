VIDEO: रसिया गायक रिंकू रजवाड़ा की मौत

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मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से रसिया गायक रिंकू रजवाड़ा की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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