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VIDEO: छाता शुगर मिल के लिए हंगामा, पुलिस से भिड़ गए किसान; सामने आया वीडियो

Dhirendra Singh

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST







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मथुरा के छाता शुगर मिल में पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों के पुतले का बैनर हटाया, जिसके बाद महिला और पुरुषों ने जमकर विरोध किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। घटना के दौरान मौके पर विरोध का माहौल देखने को मिला ... और पढ़ें

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