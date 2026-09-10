फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   People welcomed the silver slab upon its arrival in Saunkh.

VIDEO: सौंख पहुंचीं रजत शिला का लोगों ने किया स्वागत

Thu, 10 Sep 2026 11:44 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:44 PM IST
People welcomed the silver slab upon its arrival in Saunkh.
श्रीकृष्ण लिखी चांदी की शिला यात्रा मथुरा के साैंख कस्बा पहुंची। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने कस्बा की अग्रवाल सेवा सदन परिसर में पहुंचे। लोगों ने 10 किलो वजन की चांदी की शिला का पूजन किया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। इस दौरान संपूर्ण परिसर श्रीकृष्ण की जय और अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है के नारों से गुंजायमान हो उठा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद प्रकरण में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि संपूर्ण भारत में एक लाख पवित्र स्थानों पर संकल्पित रजत शिला के पूजन के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम प्रभारी संयोजक पंडित राजेश पाठक, जय राम शर्मा, हरिदास महाराज, महेश अग्रवाल आदि माैजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अलीगढ़ नगर निगम ने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया

अलीगढ़ नगर निगम ने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया
Aligarh
10 Sep 2026

कानपुर: दिन में खिली धूप, दोपहर बाद झमाझम बारिश; रामादेवी चौराहे पर बचते नजर आए लोग

Heavy Rain Brings Relief After Sunny Weather in Kanpur
Kanpur
10 Sep 2026

कानपुर: बीमारी से परेशान रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिला

Retired Irrigation Department Employee Dies by Suicide in Kanpur, Illness Mentioned in Note
Kanpur
10 Sep 2026

Video: अयोध्या में सरयू के बढ़े जलस्तर से शुरू हुई कटन कटान

Video: अयोध्या में सरयू के बढ़े जलस्तर से शुरू हुई कटन कटान
Ayodhya
10 Sep 2026

VIDEO: विधायक और डीएम ने पोषण रैली को दिखाई हरी झंडी, महीने भर चलेगा अभियान

Nutrition Month begins District Magistrate flags off rally
Mathura
10 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर परिवारों की आय बढ़ाने पर मंथन

Deliberations on boosting family income by linking them with self-help groups
Etah
10 Sep 2026

नारनौल: वार्ड नंबर 19 में गोद भराई और पोषण माह कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं संतुलित पौष्टिक आहार लेने के लाभ समझाए

Godh Bharai and Poshan Maah program in Ward No. 19, Narnaul.
Mahendragarh/Narnaul
10 Sep 2026
विज्ञापन

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत मामला: कैबिनेट मंत्री डॉ. विजय शाह का दौरा, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Case of tribal children deaths in Balaghat Minister Vijay Shah visits; issues strict instructions to officials
Balaghat
10 Sep 2026

नारनौल: बाबा रामकरण दास मेले में अन्न टोकरी ने लगाई ठंडे पानी की छबील, राहगीरों को शीतल जल पिलाकर की सेवा

Chhabil was set up by Anna Tokri at the Baba Ramkaran Das fair in Narnaul.
Mahendragarh/Narnaul
10 Sep 2026

राजभाषा पखवाड़ा-2026 के तहत फिरोजपुर मंडल में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित

Quiz competition organized in Ferozepur Division
Chandigarh-Punjab
10 Sep 2026

पानीपत: नेपाल त्रासदी पर 13 सितंबर को ऐतिहासिक प्रार्थना सभा, शहर में रह रहे 20 हजार नेपाली प्रवासियों के लिए विशेष सहायता एवं संपर्क प्लेटफॉर्म किया जाएगा तैयार

Historic prayer meeting for the Nepal tragedy in Panipat on September 13
Panipat
10 Sep 2026

बाड़मेर: प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी पर घमासान, कांग्रेस प्रत्याशी को उठाने का प्रयास; एएसपी ने संभाला मोर्चा

Conflict erupts in Barmer over post-poll candidate fencing; attempts to pick up Congress candidate
Barmer
10 Sep 2026

बिजनौर में गुलदार के हमले में महिला की मौत, शव के साथ ग्रामीणों का धरना; नजीबाबाद में भाकियू ने किया चक्का जाम

Bijnor: Woman Killed in Leopard Attack, Villagers Stage Protest with Body; BKU Holds Road Blockade in Najibabad
Bijnor
10 Sep 2026

VIDEO: 14 सितंबर को विराजेंगे मनौतियों के राजा, झूलेलाल वाटिका में गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में

VIDEO: 14 सितंबर को विराजेंगे मनौतियों के राजा, झूलेलाल वाटिका में गणेश उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में
Lucknow
10 Sep 2026

VIDEO: पेंडिंग मामलों के निस्तारण पर रहेगा जोर, दोनों महिला सदस्यों ने संभाला कार्यभार, संगठन से जुड़ा रहा है लंबा अनुभव

VIDEO: पेंडिंग मामलों के निस्तारण पर रहेगा जोर, दोनों महिला सदस्यों ने संभाला कार्यभार, संगठन से जुड़ा रहा है लंबा अनुभव
Lucknow
10 Sep 2026

VIDEO: सुबह से हो रही उमस के बाद बारिश ने लोगों को दी राहत

VIDEO: सुबह से हो रही उमस के बाद बारिश ने लोगों को दी राहत
Lucknow
10 Sep 2026

VIDEO: उत्तर प्रदेश साहित्य सभा लखनऊ द्वारा पुस्तक लोकार्पण समारोह

VIDEO: उत्तर प्रदेश साहित्य सभा लखनऊ द्वारा पुस्तक लोकार्पण समारोह
Lucknow
10 Sep 2026

VIDEO: लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में 35 रुपये किलो बेचा जा रहा प्याज, लेने के लिए लगी भीड़

VIDEO: लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में 35 रुपये किलो बेचा जा रहा प्याज, लेने के लिए लगी भीड़
Lucknow
10 Sep 2026

VIDEO: चिनहट में सब्जी विक्रेता की संदिग्ध मौत, कठौता झील किनारे झाड़ियों में मिला 23 वर्षीय मनीष का शव

VIDEO: चिनहट में सब्जी विक्रेता की संदिग्ध मौत, कठौता झील किनारे झाड़ियों में मिला 23 वर्षीय मनीष का शव
Lucknow
10 Sep 2026

VIDEO: विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पार्षद ने उठाए सवाल, जांच की मांग

VIDEO: विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पार्षद ने उठाए सवाल, जांच की मांग
Lucknow
10 Sep 2026

कानपुर: दिन में खिली धूप, दोपहर बाद झमाझम बारिश; रामादेवी चौराहे पर बचते नजर आए लोग

Heavy Rain Brings Relief After Sunny Weather in Kanpur
Kanpur
10 Sep 2026

अलीगढ़ में बीमारी से पीड़ित 70 वर्षीय व्यक्ति ने लाइसेंसी रायफल से की आत्महत्या

अलीगढ़ में बीमारी से पीड़ित 70 वर्षीय व्यक्ति ने लाइसेंसी रायफल से की आत्महत्या
Aligarh
10 Sep 2026

यमुनानगर: नशा तस्कर दो भाइयों के अवैध मकान पर चला निगम का बुलडोजर, दो मंजिला मकान ध्वस्त

Municipal Corporation bulldozer razes drug smugglers' house in Yamunanagar
Yamuna Nagar
10 Sep 2026

अयोध्या: गुप्तारघाट में जयघोष के साथ 16 प्रतिमाओं का विसर्जन

अयोध्या: गुप्तारघाट में जयघोष के साथ 16 प्रतिमाओं का विसर्जन
Ayodhya
10 Sep 2026

राघव चड्ढा की वोट को लेकर धालीवाल का भाजपा पर हमला, बोले- पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश

Minister Dhaliwal slams BJP
Amritsar
10 Sep 2026

Video: अयोध्या में गुप्तारघाट में जयघोष के साथ 16 प्रतिमाओं का विसर्जन

Video: अयोध्या में गुप्तारघाट में जयघोष के साथ 16 प्रतिमाओं का विसर्जन
Ayodhya
10 Sep 2026

Video: अंबेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत कल, डेढ़ लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य

Video: अंबेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत कल, डेढ़ लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य
Ambedkar Nagar
10 Sep 2026

शाहजहांपुर: मानसिक स्वास्थ्य के प्रति छात्र-छात्राओं को किया सजग, विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम

Students sensitized to mental health event held at the university in Shahjahanpur
Shahjahanpur
10 Sep 2026

शाहजहांपुर: बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन

Bahujan Army activists staged a protest in Shahjahanpur
Shahjahanpur
10 Sep 2026

अंबेडकरनगर: राष्ट्रीय लोक अदालत कल, डेढ़ लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य

अंबेडकरनगर: राष्ट्रीय लोक अदालत कल, डेढ़ लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य
Ambedkar Nagar
10 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed