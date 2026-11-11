{"_id":"6af4aac0c8aedb44ab060567","slug":"video-officials-inspected-the-arrangements-at-the-yamuna-ghats-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मथुरा में अधिकारियों ने परखी यमुना घाटों की व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मथुरा में अधिकारियों ने परखी यमुना घाटों की व्यवस्था
मथुरा में अधिकारियों ने यमुना घाटों की व्यवस्था परखी। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने यमुना घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ वृंदावन के केसी घाट और अन्य घाटों का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश (लाइटिंग) व्यवस्था और आवागमन के मार्गों का जायजा लिया। देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने घाटों पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।