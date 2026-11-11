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VIDEO: मथुरा में अधिकारियों ने परखी यमुना घाटों की व्यवस्था

Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:19 PM IST
Officials inspected the arrangements at the Yamuna ghats.
मथुरा में अधिकारियों ने यमुना घाटों की व्यवस्था परखी। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने यमुना घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ वृंदावन के केसी घाट और अन्य घाटों का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश (लाइटिंग) व्यवस्था और आवागमन के मार्गों का जायजा लिया। देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने घाटों पर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।
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