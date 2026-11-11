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यूपी: यमुना द्वितीया पर विश्राम घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Wed, 11 Nov 2026 11:42 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 11 Nov 2026 11:42 AM IST
सार

धर्मनगरी मथुरा में यमुना द्वितीया का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यमुना स्नान और पूजन के लिए प्राचीन विश्राम घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया।

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Mathura Yamuna Dwitiya: Lakhs of Devotees Take Holy Dip at Vishram Ghat
यमुना द्वितीया पर मथुरा के विश्राम घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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धर्मनगरी मथुरा में यमुना द्वितीया का पर्व इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर यमुना स्नान और पूजन के लिए प्राचीन विश्राम घाट पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया।
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पर्व के दिन सुबह से ही घाटों पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। यमुना द्वितीया के पावन अवसर पर विश्राम घाट स्थित यमराज मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलें। परंपरा के अनुसार, बहनों ने यमराज का विधिवत पूजन किया। 
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उन्होंने अपने भाइयों की सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। पर्व को लेकर विश्राम घाट सहित आसपास के मंदिरों और बाजारों में भी विशेष रौनक देखने को मिली। पूरे क्षेत्र में दिनभर धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल बना रहा।
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पर्व की मान्यताएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यमुना द्वितीया के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन यमराज के दर्शन-पूजन से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि यमुना स्नान और यमराज के पूजन से भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है। साथ ही, उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है।
 

श्रद्धालुओं में उत्साह

पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। लाखों की संख्या में भक्तगण यमुना मैया का पूजन-अर्चन करने पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार की खुशहाली और सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। घाटों पर भजन-कीर्तन और धार्मिक जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। यह पर्व मथुरा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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