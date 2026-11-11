बांकेबिहारी मंदिर: भाई दूज पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गलियों तक लगी भक्तों की लंबी कतार; देखें वीडियो

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भाई दूज के पावन अवसर पर विश्वप्रसिद्ध श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों और गलियों में भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। दिवाली के तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं के उत्साह और संख्या में कोई कमी दर्ज नहीं की गई।

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कार्तिक मास के पावन महीने और त्योहारों की शृंखला के चलते वृंदावन में लगातार भीड़ बढ़ रही है। मंदिर की गलियों और मुख्य चौक में भीड़ का दबाव नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने जगह-जगह बनाए गए होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोक-रोककर सुरक्षा घेरे और रस्सियों की मदद से चरणबद्ध तरीके से मंदिर की ओर रवाना किया, जिससे व्यवस्था सुचारु बनी रहे।



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