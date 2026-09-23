VIDEO: एलाइट कराटे चैंपियनशिप में मथुरा के खिलाड़ियों ने जीते 14 पदक

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आगरा के जॉन मिल्टन स्कूल में आयोजित एलाइट कराटे चैंपियनशिप में गुरु नानक देव मार्शल आर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में दमदार प्रदर्शन कर आठ स्वर्ण, तीन रजत और तीन कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक हासिल करने वालों में विहा लोकरे, निलाखी, बबली, बी. दर्शना, दृशना कुंतल, जानवी, रुद्रा और धीरज शामिल रहे। लक्ष्मी प्रिया, अयांश यादव और रुद्रांश राय ने रजत पदक हासिल किया। वहीं भाव्या नाथ, देव और तेजश ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन से अकादमी में उत्साह का माहौल है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को उनके नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण का परिणाम बताया गया। प्रतियोगिता के दौरान मानसी चौधरी, पंकज और अभिषेक ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों को कराटे एसोसिएशन ऑफ मथुरा के अध्यक्ष डॉ. अरविंद चित्तोरिया, सचिव प्रेमपाल सिंह, सहसचिव अनेक बाबू, कोषाध्यक्ष अर्जुन सिंह और शुभम वर्मा ने बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। अकादमी की ओर से अभिभावकों के सहयोग के लिए भी आभार जताया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयास से अकादमी के खिलाड़ी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं।

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