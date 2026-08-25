VIDEO: दबंगों ने जेसीबी से खोद डाली सड़क और सिंचाई का कुलावा

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मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र के गांव बझेरा में दबंगों पर जेसीबी से सरकारी सड़क खोदने और करीब 100 साल पुराने सिंचाई कुलावे को बंद करने का आरोप लगा है। विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है।

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