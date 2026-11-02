{"_id":"6ae899eca20ad46016013db9","slug":"video-fire-broke-out-in-fodder-stored-in-field-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खेत में रखी करब में लगी आग, किसानों में मच गई अफरातफरी; दमकल ने पाया लपटों पर काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के सौंख में विगत देर रात को अचानक किसानों के खेतों पर रखी करब और पराली में अचानक आग लग गई। आग से करब और पराली जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। थाना मगोर्रा क्षेत्र में मगोर्रा निवासी किसान रामवीर सिंह, बच्चू सिंह, गोविंद सिंह, महेश, बाबूलाल, तुलाराम के खेतों पर करब और पराली रखी हुई थी। रविवार की देर रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटों से पराली और करब जल गई। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई।

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