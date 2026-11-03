किसान की दिवाली कर दी काली: फसल की रकम लेकर लौट रहा था किसान, बदमाशों ने लूट ली रकम; फूट-फूटकर रो पड़ा बुजुर्ग

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कोकैरा गांव निवासी वासुदेव धान की फसल के रुपये लेने मथुरा आए थे। उनके पास पहले से लाखन सिंह को देने के लिए 1.12 लाख रुपये थे। लाखन सिंह के नहीं मिलने पर वह मुनीम मेघश्याम के पास पहुंचे, जहां से उन्हें धान की फसल के 1.68 लाख रुपये मिले।इसके बाद वह टेंपो से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान केडी मेडिकल कॉलेज के पुल के पास बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें धक्का मार दिया और उनके पास मौजूद नकदी लूटकर फरार हो गए।घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी उमेश त्रिपाठी त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।