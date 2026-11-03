पैनी नजर, सधे हुए हाथ: ब्रजरज महोत्सव में मैनपुरी की तारकशी का हुनर, कलाकृतियां ऐसीं जो जीत लेंगी दिल
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 02:42 PM IST
सार
ब्रजरज महोत्सव में मैनपुरी के कारीगरों की तारकशी कला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मास्टर राजकुमार शाक्य का परिवार करीब 100 वर्षों से इस पुश्तैनी हुनर को संजो रहा है और अब ऑनलाइन कारोबार के जरिए इसे देश-विदेश तक पहुंचा रहा है।
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विस्तार
मथुरा में ब्रजरज महोत्सव में मैनपुरी से आए कारीगरों की तारकशी कला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। लकड़ी पर धातु के तारों से की गई बारीक नक्काशी और आकर्षक कलाकृतियों को देखकर लोग दंग रह गए। स्टाल पर सजे कलात्मक उत्पादों को देखने के साथ ही लोगों ने इस पारंपरिक कला के बारे में भी जानकारी ली।
तारकशी के कारीगर मास्टर राजकुमार शाक्य ने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब 100 वर्षों से इस कला को संजोने में जुटा है। यह उनकी चौथी पीढ़ी है, जो इस पुश्तैनी हुनर को आगे बढ़ा रही है। तारकशी के काम से ही उनके परिवार की आजीविका चलती है। उन्होंने बताया कि मैनपुरी में उनके सिखाए कई कारीगर इस कला में दक्ष होकर देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजकुमार शाक्य के अनुसार, इस काम से उन्हें प्रतिमाह करीब 80 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है। बदलते दौर में इस पारंपरिक कला को नई पहचान दिलाने के लिए उनका बेटा भी आगे आया है। वह ऑनलाइन कारोबार के माध्यम से तारकशी से तैयार उत्पादों को देश-विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा रहा है। इससे न केवल कारोबार का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को भी नई पहचान मिल रही है।
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तारकशी के कारीगर मास्टर राजकुमार शाक्य ने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब 100 वर्षों से इस कला को संजोने में जुटा है। यह उनकी चौथी पीढ़ी है, जो इस पुश्तैनी हुनर को आगे बढ़ा रही है। तारकशी के काम से ही उनके परिवार की आजीविका चलती है। उन्होंने बताया कि मैनपुरी में उनके सिखाए कई कारीगर इस कला में दक्ष होकर देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
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राजकुमार शाक्य के अनुसार, इस काम से उन्हें प्रतिमाह करीब 80 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है। बदलते दौर में इस पारंपरिक कला को नई पहचान दिलाने के लिए उनका बेटा भी आगे आया है। वह ऑनलाइन कारोबार के माध्यम से तारकशी से तैयार उत्पादों को देश-विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा रहा है। इससे न केवल कारोबार का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को भी नई पहचान मिल रही है।
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