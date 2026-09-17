फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   fine of one lakh each has been imposed on 35 unrecognised schools

VIDEO: बिना मान्यता चल रहे 35 विद्यालयों पर लगा एक-एक लाख का जुर्माना

Thu, 17 Sep 2026 09:48 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:48 PM IST
fine of one lakh each has been imposed on 35 unrecognised schools
मथुरा जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे 35 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने सख्त कार्रवाई की है। आरटीई और शासन के निर्देशों के उल्लंघन पर इन सभी अमान्य स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगया है। बीएसए रतन कीर्ति ने स्पष्ट किया कि नोटिस के बाद भी संचालकों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर यह कदम उठाया गया। यदि आदेश के बाद भी स्कूल चले, तो रोजाना 10000 रुपये अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर स्कूल सील होंगे। इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों का दाखिला नजदीकी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: मरीजों के इलाज को दान में मिलीं 17 बाईपेप मशीनें

17 BiPAP Machines Donated for Patient Treatment in Agra
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: गर्मी-उमस ने किया परेशान, आज बारिश के आसार

Heat and Humidity Trouble Agra Residents Rain Likely Today
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: कुत्ते-बंदर हुए हिंसक...2390 को काटकर किया घायल

Dogs and Monkeys Turn Violent 2390 People Injured in Attacks
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: आगरा के यमुनापार इलाके में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत

Heavy rain in trans-Yamuna area of Agra residents get relief from heat
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: सड़क निर्माण न होने पर लोगों ने किया हंगामा, लगाया जाम

People created ruckus and blocked road over failure to construct it
Firozabad
17 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: युवती को भगाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

Accused of abducting young woman arrested
Agra
17 Sep 2026

VIDEO: मंडलीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग

Players from several districts are participating in the divisional volleyball competition
Mainpuri
17 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: शेगनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

Crowd of devotees thronged Shegnath Temple
Mainpuri
17 Sep 2026

VIDEO: जलेसर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, उमसभरी गर्मी से मिली राहत

Heavy rain accompanied by strong winds in Jalesar brings relief from sultry heat
Etah
17 Sep 2026

VIDEO: नहीं ठीक हुई मशीन, मरीजों को हो रही परेशानी

Digital X-Ray Machine Still Out of Order, Patients Facing Trouble
Agra
17 Sep 2026

बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आजमगढ़ और वाराणसी की टीमों के बीच मुकाबला

Match between Azamgarh and Varanasi teams in the basketball competition.
Gorakhpur
17 Sep 2026

देहरादून: हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में बिहार महासभा ने मनाया विश्वकर्मा पूजन उत्सव

Dehradun: Bihar Mahasabha celebrated Vishwakarma Pujan festival at Hindu National Inter College
Dehradun
17 Sep 2026

पीडीए सम्मेलन में 2027 की तैयारी पर जोर, बूथ मजबूत करने का आह्वान

PDA conference emphasizes preparations for 2027; call to strengthen booths.
Gorakhpur
17 Sep 2026

सतना: रैगांव डिग्री कॉलेज में मैडमों के बीच महासंग्राम, प्रभारी प्राचार्य व प्रोफेसर में हाथापाई, देखें वीडियो

Satna: Principal and Assistant Professor Clash Over College Records, Both Allege Assault; NCR Registered
Madhya Pradesh
17 Sep 2026

यमुनानगर में गैंगस्टर धमकियों से दहशत, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने एसपी से मांगी सुरक्षा

Panic in Yamunanagar over gangster threats; former MLA Dilbag Singh seeks security from the SP.
Yamuna Nagar
17 Sep 2026

मंडी: शैटाधार में तीन दिवसीय पारंपरिक सायरी मेला शुरू, देव दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

Mandi: Three-day traditional Sayari Fair begins at Shetadhar; devotees flock to pay obeisance to the deity.
Mandi
17 Sep 2026

कानपुर: दीपावली के लिए तैयार कर रहे वाटर फ्रूफ खिले रंग वाली गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां

Kanpur Waterproof Ganesha Lakshmi idols with vibrant colors being prepared for Diwali
Kanpur
17 Sep 2026

गोंडा में कलेक्ट्रेट परिसर में किसान यूनियन ने लगाई पंचायत

गोंडा में कलेक्ट्रेट परिसर में किसान यूनियन ने लगाई पंचायत
Gonda
17 Sep 2026

सेवा संकल्प अभियान: बरेली में फूलों से सजाया गया विकास भवन, बनाई गई रंगोली

Seva Sankalp Abhiyan Vikas Bhawan in Bareilly decorated with flowers and Rangoli
Bareilly
17 Sep 2026

लखीमपुर खीरी: मुठभेड़ में चार आरोपी गिरफ्तार, एक घायल, गोकशी के मामले में थे वांछित

Four accused arrested in encounter one injured in Lakhimpur Kheri
Lakhimpur Kheri
17 Sep 2026

वीडियो: विश्वकर्मा प्रकाशोत्सव पर मालरोड सोलन में निकाली भव्य शोभायात्रा

Grand procession taken out on Mall Road, Solan, to mark the Vishwakarma Prakash Utsav.
Solan
17 Sep 2026

फरीदाबाद में हाई टेंशन लाइन से झुलसा कुणाल

Kunal electrocuted by high-tension line in Faridabad
Faridabad
17 Sep 2026

जबरा फैन: फसल बेचकर बनवाई सूर्यकुमार की प्रतिमा, क्रिकेटर से मिलने मुंबई पहुंचा किसान

क्रिकेटर से मिलने मुंबई पहुंचा किसान
Balod
17 Sep 2026

सीतापुर में पानी में डूबने से बालक और किशोर की मौत

सीतापुर में पानी में डूबने से बालक और किशोर की मौत
Sitapur
17 Sep 2026

मंडला: प्रेम प्रसंग के बाद युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मौत के बाद मोबाइल में मिले वीडियो से खुला राज

A young man drank pesticide after a love affair and died during treatment; video found on his mobile phone.
Madhya Pradesh
17 Sep 2026

गोंडा में चैंबरों की बिजली कटने से भड़के वकील, अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन

गोंडा में चैंबरों की बिजली कटने से भड़के वकील, अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन
Gonda
17 Sep 2026

ऊना: पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए संचालित आकाश कैंटीन का होगा विस्तार

Una: Akash Canteen' for ex-servicemen and their dependents to be expanded.
Una
17 Sep 2026

डीटीसी बसों की हड़ताल का असर दूसरे दिन भी राजधानी की सड़कों पर दिखा

impact of DTC bus strike was visible on capital roads on the second day as well
Delhi
17 Sep 2026

मुख्यमंत्री के गोद लिए सीएचसी का विधायक ने किया औचक निरीक्षण

MLA conducts surprise inspection of CHC adopted by the Chief Minister.
Gorakhpur
17 Sep 2026

बुलंदशहर में सेठ लक्ष्मण दास जटिया राजकीय महिला चिकित्सालय में नहीं चल रहे पंखे, एसी- कुलर में बैठे डॉक्टर

Fans not working at Seth Laxman Das Jatia Government Women Hospital in Bulandshahr doctors sitting in AC and cooler-equipped rooms
Bulandshahar
17 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed