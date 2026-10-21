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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Farmers, incensed by police action in the sugar mill case, protest against the Kotwali police who had arrived to apprehend a public representative.

VIDEO: छाता शुगर मिल प्रकरण में पुलिस कार्रवाई से भड़के किसान

Wed, 21 Oct 2026 11:31 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:31 PM IST
Farmers, incensed by police action in the sugar mill case, protest against the Kotwali police who had arrived to apprehend a public representative.
मथुरा के छाता शुगर मिल से जुड़े एक प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोतवाली पुलिस एक जनप्रतिनिधि को हिरासत में लेने के लिए पहुंची। पुलिस की इस शैली और कार्रवाई से आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए रात के समय ही शुगर मिल की ओर कूच कर गए।
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