VIDEO: छाता शुगर मिल प्रकरण में पुलिस कार्रवाई से भड़के किसान

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मथुरा के छाता शुगर मिल से जुड़े एक प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोतवाली पुलिस एक जनप्रतिनिधि को हिरासत में लेने के लिए पहुंची। पुलिस की इस शैली और कार्रवाई से आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए रात के समय ही शुगर मिल की ओर कूच कर गए।

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