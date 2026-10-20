यूपी: फूल सिंह, फ्लावर और संतोष की जगह सेटिस्फेक्शन...मतदाता सूची में नामों का बना ऐसा मजाक, चकरा जाएगा दिमाग

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विधान परिषद की कुर्सी के लिए दम लगा रहे प्रत्याशियों के सामने मतदाता सूची मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए जारी हुई सूची में मतदाताओं के नाम बदल गए हैं। नामों का अंग्रेजी रूपांतरण करते समय फूलसिंह को फ्लावर और संतोष सेटिस्फेक्शन हो गए हैं। वहीं, एक महिला सविता की जगह सेवता कर दिया है।

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गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रत्याशी समस्या के समाधान में लग गए हैं। मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बीएलओ के चक्कर लगा रहे हैं। मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने और त्रुटिविहीन बनाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को लगाया गया था।





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बावजूद इसके जारी हुई मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ी सामने आ रही है। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि अब सूची में संशोधन संभव नहीं है। नाम की प्रविष्टि में शाब्दिक गलती होने पर मतदाता को पहचान संबंधी जरूरी दस्तावेज, जैसे वोटर कार्ड, दिखाने होंगे। पीठासीन अधिकारी के स्तर पर जांच के बाद मतदान कराया जाएगा।







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23 अक्तूबर को होना है मतदान

आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की दोनों सीटों पर 23 अक्तूबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 29 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। छह अक्तूबर तक नामांकन, सात को जांच और नौ अक्तूबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी।



