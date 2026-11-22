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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में 21 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मतदाता पंजीकरण शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया। आगामी अर्हता तिथि के आधार पर पात्र होने वाले नागरिकों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। बीएलओ को सक्रिय रहकर आमजन को पंजीकरण प्रक्रिया समझाने और प्रपत्र भरने में सहयोग करने को कहा गया। इस अभियान का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को समावेशी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसमें नए नाम जोड़ने, त्रुटियां सुधारने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि 22 नवंबर को भी सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल कराएं। मतदाता सूची में संशोधन या अन्य कार्य कराने वाले नागरिक भी इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं।

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