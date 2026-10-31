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Video: रामबरात के लिए अखाड़ा लखपतराय पर पटेबाजों ने किया अभ्यास

Arun Parashar

Updated Sat, 31 Oct 2026 01:16 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 01:16 PM IST







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ब्रज की विश्व प्रसिद्ध रामबरात 30 अक्टूबर की देर रात निकलेगी। इसमें पट्टेबाजी का अभ्यास करने वाले कलाकारों ने अखाड़ों में अभ्यास को अंतिम रूप दिया गया। ढोल की थाप पर पटेबाजों ने अपने हैरतअंगेज करतब और पैंतरों से सभी का दिल जीत लिया। ... और पढ़ें

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