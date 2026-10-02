VIDEO: गांधी जयंती पर 600 लोगों ने निकाली प्रभात फेरी

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गांधी जयंती पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। करीब 600 छात्र-छात्राओं, न्यायिक व पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। प्रभात फेरी के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम-2012 और बाल अधिकार और संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर किया। प्राधिकरण की सचिव अनीता सिंह ने बताया कि जिले के 50 विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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