यूपी: संत प्रेमानंद से मिलने निकली नोएडा की युवती लापता, पिता पहुंचे वृंदावन; बोले- आश्रम में घुसने नहीं दिया

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नोएडा निवासी उमेश सिंह शुक्रवार को अपनी 35 वर्षीय बेटी की तलाश में संत प्रेमानंद महाराज के रमणरेती क्षेत्र स्थित आश्रम श्रीहित राधा केलिकुंज पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी।जब वह आश्रम पहुंचे तो उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया गया और न ही उन्हें आश्रम के सेवकों ने संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को उनकी बेटी संत प्रेमानंद के आश्रम जाने की बात कहकर वह घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। तभी से परिवार उसकी तलाश कर रहा है।