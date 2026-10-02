संत प्रेमानंद के शिष्य की मौत: प्राइवेट पार्ट के जख्म पर लगाए गए थे पांच टांके, शरीर पर थीं एंटी-मॉर्टम चोटें

वृंदावन के गुरु कृपा कुंज में संत प्रेमानंद महाराज के 25 वर्षीय शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारीशरण की मौत में बड़ा खुलासा सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि दीपक के प्राइवेट पार्ट की जड़ यानी रूट पर गहरा जख्म था और उस पर पांच टांके लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि दीपक ने सुसाइड से पहले अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया था पर अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर इस घाव पर टांके किसने लगाए। पुलिस ने इस पर जांच शुरू कर दी है।

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