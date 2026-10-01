प्रेमानंद के शिष्य का नया वीडियो: पहले बैठा, फिर लेटा, अचानक उठकर लगा दी छलांग; क्यों परेशान थे रसिक दुलारी?

33 सेकंड का वीडियो आया सामने

वराह घाट क्षेत्र स्थित गऊ कृपा कुंज की चौथी मंजिल से नीचे कूदने से पहले का रसिक दुलारी शरण का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। 33 सेकंड के वीडियो में देखा जा रहा है कि वह रसिक दुलारी शरण को बचाने का भवन में रह रहे शिष्यों के पास मौका था। वह चार मंजिला से कूदने से पहले छत पर करीब 11 सेकंड बैठा। उसके बाद जैसे ही कोई दूसरा साधक सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया तब तक वह फुर्ती के साथ उठा और इमारत से कूद गया।