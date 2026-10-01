प्रेमानंद के शिष्य का नया वीडियो: पहले बैठा, फिर लेटा, अचानक उठकर लगा दी छलांग; क्यों परेशान थे रसिक दुलारी?
वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कि रसिक दुलारी शरण अपने कमरे से ऊपर चौथी मंजिल पर किस हालत में आया। क्या गुप्तांग कटने के बाद वह छत पर आया और बैठ गया और फिर किसी के छत पर आने पर वह चौथी मंजिल से कूदकर जान क्यों दी।
विस्तार
संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। तेज से वायरल हो रहा वीडियो में देखा जा रहा है कि वह वराह घाट क्षेत्र स्थित तीन मंजिला इमारत की छत से नीचे छलांग रहे हैं। उसी छत पर एक शिष्य आया और उसकी ओर जाता है। तब तक वह चार मंजिला इमारत से नीचे गिर जाता है।
33 सेकंड का वीडियो आया सामने
वराह घाट क्षेत्र स्थित गऊ कृपा कुंज की चौथी मंजिल से नीचे कूदने से पहले का रसिक दुलारी शरण का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। 33 सेकंड के वीडियो में देखा जा रहा है कि वह रसिक दुलारी शरण को बचाने का भवन में रह रहे शिष्यों के पास मौका था। वह चार मंजिला से कूदने से पहले छत पर करीब 11 सेकंड बैठा। उसके बाद जैसे ही कोई दूसरा साधक सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया तब तक वह फुर्ती के साथ उठा और इमारत से कूद गया।
क्या कटा हुआ था गुप्तांग?
वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कि रसिक दुलारी शरण अपने कमरे से ऊपर चौथी मंजिल पर किस हालत में आया। क्या गुप्तांग कटने के बाद वह छत पर आया और बैठ गया और फिर किसी के छत पर आने पर वह चौथी मंजिल से कूदकर जान क्यों दी। क्या वह किसी तरह के डर में था।
पुलिस कर रही जांच
कोतवाली पुलिस का कहना है कि रसिक दुलारी शरण की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है । इस बारे में आश्रम में रह रहे शिष्यों से पूछताछ करने के साथ ही सीवीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
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