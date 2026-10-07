{"_id":"6ac60199e485cfebb9092e05","slug":"video-young-players-showcase-talent-in-district-level-kho-kho-competition-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO:जनपदीय खो-खो में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, बालक-बालिकाओं ने जीत के लिए लगाया जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी। माध्यमिक विद्यालयीय जनपदीय खो-खो प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। मंगलवार को जागीर स्थित चौधरी सूरज सिंह जिला पंचायत इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता में छह विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। बालक और बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए जोर लगाया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मनोज यादव ने किया।

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