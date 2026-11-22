Mainpuri News: सिटी में आज
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:39 PM IST
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- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद
- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद
- पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सुबह 8 बजे से शबद कीर्तन का आयोजन।
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में कृष्णा नगर और एसबीआरएल अकेडमी के बीच मैच खेला जाएगा।
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- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद
- पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सुबह 8 बजे से शबद कीर्तन का आयोजन।
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में कृष्णा नगर और एसबीआरएल अकेडमी के बीच मैच खेला जाएगा।