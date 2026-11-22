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- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद

- पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सुबह 8 बजे से शबद कीर्तन का आयोजन।

- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में कृष्णा नगर और एसबीआरएल अकेडमी के बीच मैच खेला जाएगा।

- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद