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गांव ईसई गोपालपुर निवासी अनुसूचित जाति के राकेश कठेरिया ने जमीन पर कब्जे और पिटाई से आहत होकर खुदकुशी की थी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने गांव के आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।थाना क्षेत्र के गांव ईसई गोपालपुर निवासी संतोषी कठेरिया ने बताया कि उनके गांव के रहने वाले अवनेश यादव उर्फ भूरे यादव ने उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। 20 नवंबर की दोपहर करीब तीन बजे जब पति राकेश खेत पर गए। तभी अवनेश यादव, पुतन्ना यादव, वीरू यादव और भूरे यादव के बड़े बेटे ने उन्हें घेर लिया। सभी ने मिलकर पति को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया और उनकी पिटाई की। जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना से आहत पति ने रात को घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।वर्जनमृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश कर रही है। -अभिषेक तिवारी, एसपी ग्रामीण