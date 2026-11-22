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डीआईओएस ने कहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रश्नपत्र हल करने का अभ्यास कराया जाए। इससे उन्हें परीक्षा के दौरान प्रश्नों को समझने और निर्धारित समय में उत्तर लिखने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का आकलन करने का अवसर भी मिलेगा।उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र उपलब्ध हैं। प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों को इन प्रश्नपत्रों के बारे में जानकारी दें और नियमित रूप से अभ्यास कराएं। इससे बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर हो सकेगी।समय प्रबंधन में मिलेगी मददडीआईओएस सतीश कुमार ने बताया कि मॉडल पेपर हल करने से विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्नपत्र का प्रारूप समझने के साथ ही समय प्रबंधन का भी अभ्यास होगा। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि किस प्रश्न को हल करने में कितना समय देना है।