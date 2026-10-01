VIDEO: जब मैनपुरी में महात्मा गांधी के स्वागत को उमड़ पड़ा था जनसैलाब, धरी रह गई थी ब्रिटिश हुकूमत की योजना

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मैनपुरी की धरती ने आजादी के आंदोलन में केवल क्रांतिकारियों के संघर्ष को ही नहीं देखा, बल्कि महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की गूंज भी यहां तक पहुंची थी। 20 सितंबर 1929 का दिन जिले के इतिहास में इसी वजह से खास स्थान रखता है। उस दिन महात्मा गांधी मैनपुरी पहुंचे थे। उनके आगमन को लेकर ब्रिटिश प्रशासन सतर्क था और सभा को सीमित रखने की कोशिश की गई थी। इसके बावजूद स्थानीय लोगों की भागीदारी ने स्वागत कार्यक्रम को ऐतिहासिक जनसभा का रूप दे दिया। स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर आज भी इस यात्रा की यादों से जुड़ा हुआ है। गांधीजी की यात्रा की तारीख इतिहास के कालक्रम में भी दर्ज है।

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