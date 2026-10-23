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VIDEO: रामलीला में 'सीता की खोज' और 'लंका दहन' लीला का मंचन

Arun Parashar

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:31 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:31 PM IST







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मैनुपरी के बेवर कस्बे में चल रही ऐतिहासिक श्री रामलीला महोत्सव के अन्तर्गत कलाकारों ने 'सीता की खोज' और 'लंका दहन' के प्रसंग का मनोहारी एवं सजीव मंचन किया। भक्ति और उत्साह से भरे इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। ... और पढ़ें

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