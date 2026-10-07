VIDEO: श्रीगणेश पूजन के साथ रामलीला का शुभारंभ...वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा रामलीला मैदान

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मैनपुरी। श्रीरामलीला कमेटी के तत्वावधान में आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में मंगलवार की देर शाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की लीलाओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद अतुल प्रताप सिंह ने भगवान गणेश, मुकुट और पृथ्वी पूजन कर रामलीला का विधिवत शुभारंभ किया। आचार्य पंडित शील नामाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कराया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, नगर पालिकाध्यक्ष संगीता गुप्ता, कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरसिंह भदौरिया, मंत्री सुरेशचंद्र बंसल बीनू, कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता पप्पू, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, नरेंद्र राठौर आदि मौजूद रहे।

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