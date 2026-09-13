VIDEO: श्रीमद्भागवत कथा से पहले धूमधाम से निकाली कलश यात्रा

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मैनपुरी के श्री हनुमत महाकाली शक्ति पीठ धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से शहर के कृष्णा टॉकिज रोड स्थित बड़े हनुमान मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। कथा से पहले श्रद्धालुओं ने धूमधाम से कलश यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता के किया।

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