{"_id":"6afc07096f2e3bc1e608ce03","slug":"video-grand-inauguration-of-royal-premier-league-in-mainpuri-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मैनपुरी में रॉयल प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ, प्रतिदिन खेले जाएंगे दो मैच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: मैनपुरी में रॉयल प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ, प्रतिदिन खेले जाएंगे दो मैच
मैनपुरी के श्मशान घाट रोड स्थित मैदान पर मंगलवार को अंडर-16 रॉयल प्रीमियर लीग का शुभारंभ हो गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी आलोक गुप्ता और चेतन चतुर्वेदी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। मैच में मैनपुरी फोल्कन्स ने टॉस जीतकर मैनपुरी किंग्स की बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आयोजक देव यादव ने बताया कि लीग में प्रतिदिन दो मैच खेले जाएंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।