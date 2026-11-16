Mainpuri News: सिटी में आज

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- दोपहर 12 बजे से किशनी के गांव जटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

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महायज्ञ

- सुबह 7 बजे से बेवर के रामलीला मैदान में गायत्री महायज्ञ का आयोजन।



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रामलीला



- शाम 7 बजे से नवीगंज में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन।









श्रीमद्भागवत कथा