Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से किशनी के गांव जटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
---
महायज्ञ
- सुबह 7 बजे से बेवर के रामलीला मैदान में गायत्री महायज्ञ का आयोजन।
---
रामलीला
- शाम 7 बजे से नवीगंज में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन।
विज्ञापन
- दोपहर 12 बजे से किशनी के गांव जटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
महायज्ञ
- सुबह 7 बजे से बेवर के रामलीला मैदान में गायत्री महायज्ञ का आयोजन।
रामलीला
- शाम 7 बजे से नवीगंज में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन।