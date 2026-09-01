VIDEO: राहुल गांधी पर प्राथमिकी के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन

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हल्द्वानी में राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहीद स्मारक के सामने धरना-प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए भाजपा की साजिश बताया। जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार और महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि हल्द्वानी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हिंदू संगठनों ने शुद्धिकरण किया था। इसका विरोध करने पर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये दलितों का अपमान है। प्रदर्शन में अश्वनी जैन, दीपक शर्मा, ताहिर हुसैन, अदनान कुरैशी, गीता सिंह, याकूब शेख, बशीर रॉकी आदि शामिल रहे।

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