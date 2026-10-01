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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Aparna Yadav said she has no plans to contest election from Mainpuri

VIDEO: 'मैनपुरी से चुनाव लड़ने की योजना नहीं', अपर्णा यादव बोलीं- भाजपा जहां से निर्देश देगी, वहां से मैदान में उतरेंगी

Thu, 01 Oct 2026 12:17 AM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:17 AM IST
Aparna Yadav said she has no plans to contest election from Mainpuri
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अग्निशिखा युवति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवा छात्राओं और युवतियों के बीच महिला सशक्तिकरण, समाज में महिलाओं की अहम भूमिका और देश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। संबोधन के दौरान उन्होंने नशामुक्त भारत के निर्माण में महिलाओं और बेटियों की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया। अपर्णा यादव ने कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति में महिलाओं का योगदान हमेशा से अतुलनीय रहा है, और समाज को नशामुक्त तथा जागरूक बनाने में युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी निजी इच्छा से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के अनुसार ही चुनाव लड़ेंगी। पार्टी उन्हें जहां से भी निर्देश देगी, वे वहीं से मैदान में उतरेंगी, हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल उनकी मैनपुरी से चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है। अपनी ससुराल से जुड़े क्षेत्र मैनपुरी में कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए इसे बेहद गरिमामयी अनुभव बताया। वहीं, राजनीतिक सवालों से बचते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एबीवीपी का मंच है, इसलिए इस पर वे कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहतीं।
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