महोबा में छह सेकंड में भरभराकर गिरा कच्चा मकान, लाइव वीडियो आया सामने; हादसा टला

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लगातार बारिश के बीच चरखारी ब्लॉक के कुड़ार गांव में एक कच्चा मकान देखते ही देखते भरभराकर ढह गया। महज छह सेकंड में पूरा मकान जमींदोज हो गया। घटना के समय मकान के पास खड़े दो युवकों ने दरारें दिखाई देने पर समय रहते दूरी बना ली और मकान गिरने का वीडियो बना लिया। दोनों के दूर हट जाने से बड़ा हादसा टल गया।

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