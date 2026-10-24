महराजगंज: फरेंदा में आरएसएस का पथ संचलन, प्रमुख मार्गों से गुजरे स्वयंसेवक

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महराजगंज के फरेंदा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सरस्वती शिशु मंदिर में विजयादशमी उत्सव और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण पर विचार रखे। कार्यक्रम के समापन के बाद स्वयंसेवकों ने अनुशासन के साथ पथ संचलन निकाला, जो दुर्गा मंदिर, आंबेडकर तिराहा और विष्णु मंदिर सहित कस्बे के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरा।

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