मिशन शक्ति: छात्राओं ने किया श्यामदेउरवां थाने का भ्रमण

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मिशन शक्ति अभियान के तहत इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं ने श्यामदेउरवां थाने का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जानकारी दी गई। वरिष्ठ उपनिरीक्षक शम्भूनाथ सिंह ने मिशन शक्ति कार्यालय दिखाकर अभियान के उद्देश्य बताए। महिला उपनिरीक्षक साक्षी सिंह ने सुरक्षा और पुलिस से सहायता लेने की प्रक्रिया समझाई। थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने छात्राओं को जागरूक करते हुए हेल्पलाइन नंबर 112 और 1076 की जानकारी दी। उन्होंने किसी भी परेशानी में बिना डर पुलिस से संपर्क करने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना परिजनों या शिक्षकों को देने की सलाह दी।

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