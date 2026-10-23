महराजगंज: सिसवा में मां दुर्गा से कान पकड़कर मांगी माफी

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महराजगंज के सिसवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने कान पकड़कर मां दुर्गा से माफी मांगी। इस दौरान माहौल भक्तिमय हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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