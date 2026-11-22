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लखीमपुर खीरी: सूर्य नमस्कार कर दिया स्वस्थ रहने का संदेश, सेठ घाट पर हुआ योगासन
लखीमपुर खीरी में योग रंजन फाउंडेशन की ओर से रविवार को उल्ल नदी तट स्थित सेठ घाट पर रविवार को सूर्य नमस्कार अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगाचार्य प्रिंस रंजन बरनवाल के निर्देशन में योग शिक्षिका राजदीपिका तिवारी ने प्रतिभागियों को सूर्य नमस्कार कराया। कार्यक्रम में पांच से अधिक सदस्यों ने सामूहिक अभ्यास कर नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद योगिनी समूह की सदस्यों ने घाट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। देववृक्षों के नीचे और आसपास पड़ी खंडित मूर्तियों, पूजन सामग्री, वस्त्र, माला आदि को सम्मानपूर्वक एकत्र किया। अनुपयोगी मूर्तियों को निर्धारित गड्ढे में विसर्जित किया गया, जबकि प्लास्टिक और पॉलीथिन को अलग कर डस्टबिन में रखा गया। मिट्टी के दीपक और कलश का भी उचित निस्तारण किया गया। योगाचार्य प्रिंस रंजन बरनवाल ने कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक चेतना और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करता है। राजदीपिका तिवारी ने नियमित योग और समाजोपयोगी गतिविधियों को जारी रखने की बात कही। संस्था की 54 सूर्य नमस्कार श्रृंखला 14 जनवरी 2024 से लगातार संचालित हो रही है।
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